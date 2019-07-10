https://static.news.ru/photo/a95de426-a30a-11e9-a9ad-fa163e074e61_1024.jpg Юлия Тимошенко Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что доходы украинцев должны быть увеличены по крайней мере до уровня поляков в течение пяти лет. Об этом она заявила на презентации стратегического плана «Надо действовать» в Киеве.

Народ — это главный инвестор. Если он будет без денег, это будет означать, что наша экономика не сможет подняться. Нам нужно увеличить доходы людей и достичь за пять лет по крайней мере уровня Польши. Только так мы сможем сохранить людей и сохранить наш интеллектуальный потенциал, — цитирует Тимошенко « Интерфакс – Украина ».

По мнению лидера «Батькивщины», увеличивать необходимо не только зарплаты, но и пенсии. Что касается последних, как отметила Тимошенко, по закону они не должны быть ниже прожиточного минимума, составляющего 3 тыс. 94 грн.

План «Надо действовать» предлагает изменение денежно-кредитной политики, персонифицированную пенсионную систему, введение обязательного медицинского страхования, ипотечного кредитования для приобретения жилья, а также возвращение материальной помощи при рождении ребенка, введённой во время пребывания Тимошенко на посту украинского премьера.

Как ранее писал News.ru, Юлия Тимошенко предложила восстановить вынужденным переселенцам с Донбасса все социальные выплаты, положенные гражданам Украины, а также обеспечить их работой, жильём и гарантированным правом голоса.