https://static.news.ru/photo/f61c8312-b60b-11e9-87f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Правоохранительные органы Узбекистана задержали 82-летнего жителя одного из кишлаков Самаркандской области по подозрению в изнасиловании ученицы второго класса. Возбуждено уголовное дело, его фигурант находится на свободе.

Ранее судимый 82-летний мужчина 25 июля поехал в свой частный дом в горном селе, чтобы полить огород. Прибыв на место, он зашёл в дом местного жителя, где находилась его 9-летняя дочь, передаёт « Озодлик ».

Пожилой мужчина, воспользовавшись тем, что девочка находится в доме одна, изнасиловал её. После того как девочка потеряла сознание, он сбежал с места преступления, — цитирует издание сотрудника областного УВД.

Подозреваемый задержан, на него заведено уголовное дело по статье «Изнасилование».

Между тем одна из родственниц потерпевшей сообщила изданию, что предполагаемого преступника после допроса в милиции отпустили домой. По её словам, на родителей второклассницы оказывают давление «богатенькие сыновья этого старика».

В РОВД Кушрабадского района Самаркандской области пояснили, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Да, мы действительно отпустили его домой. Не будем же держать под арестом 82-летнего старика! Мы взяли у него расписку о невыезде из района. Кроме того, за него заручилась махалля (территориальный орган местного самоуправления в Узбекистане. — News.ru). Главное, чтобы он явился в суд. У него больше нет желания совершать подобные шалости, — заявил сотрудник районной милиции.

При этом руководитель местного органа власти опроверг эту информацию, пояснив, что не обращался в правоохранительные органы с просьбой выпустить подозреваемого на свободу. По его словам, 82-летний фигурант дела является дальним родственником семьи потерпевшей.

Это конфликт между родственниками. Ранее между ними был ещё один конфликт, из-за воды. У меня нет полномочий, чтобы вмешиваться в дела правоохранительных органов. Я совсем недавно стал председателем этой махалли и не писал никаких гарантийных писем за освобождение, — подчеркнул собеседник издания.

Как писал News.ru, в июне правоохранительные органы Узбекистана задержали жителя Ташкентской области, который обвиняется в попытке изнасилования 8-летней девочки. Местные жители хотели совершить над ним самосуд.