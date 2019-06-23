Вашингтон убрал Узбекистан из списка государств с самым низким уровнем терпимости к религии. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, представляя отчёт Госдепартамента о свободе вероисповедания в странах мира.
В Узбекистане всё ещё необходимо провести большую работу, но он впервые за 13 лет больше не относится к странам, вызывающим особую озабоченность, — цитирует Помпео «Радио Озодлик».
Также глава американской дипломатии отметил, что Вашингтон с нетерпением ждёт «изменения требований к регистрации с тем, чтобы всё больше религиозных групп могли свободно совершать обряды поклонения, а дети могли молиться в мечетях вместе с родителями».
Одновременно в отчёте Госдепартамента США подчёркивается, что несмотря на прогресс, религиозные свободы в Узбекистане продолжают ограничиваться.
Издание отмечает, что после прихода к власти в 2016 году новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев стремится покончить с изоляцией, в которой центральноазиатская республика находилась при его предшественнике Исламе Каримове.
Госдепартамент США считает наиболее нетерпимыми к религиозным свободам Иран, Саудовскую Аравию, Таджикистан, Туркменистан и Пакистан.
Как писал News.ru, ранее правоохранительные органы Узбекистана задержали жителя Ташкентской области, который обвиняется в педофилии. Местные жители хотели совершить над ним самосуд.