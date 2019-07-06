https://static.news.ru/photo/78853e34-9fcd-11e9-a428-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexei Usov/Global Look Press

Одной из самых любимых песен президента Казахстана Нурсултана Назарбаева является «Моя звезда» (Жұлдызым), ставшая популярной в 1970–1980-х годах. Далее следует «Взор бездонных очей» поэта Абая Кунанбаева.

На третьей строчке в плейлисте находится композиция «Ах, луноликая» (Беу, айдай), на четвёртой — «Сәулем-ай» (приветственное слово в казахском языке). Также в список попали произведения, повествующие о любви Назарбаева к родине и независимости республики, пишет агентство Sputnik .

Из песен на русском языке в материале говорится только о «Когда весна придёт, не знаю», написанной специально для советской картины «Весна на Заречной улице».

Ранее News.ru сообщал, что российский лидер Владимир Путин поздравил с днём рождения Нурсултана Назарбаева. Он пожелал ему здоровья, бодрости духа, счастья, благополучия и успехов. 6 июля первому главе Казахстана исполнилось 79 лет.