Бойцы спецназа, находившиеся в доме бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сдались его сторонникам.
Об этом сообщают местные СМИ. Столкновение произошло в селе Кой-Таш, где силовики проводили операцию по задержанию экс-лидера страны. Его жители окружили дом, где уже находились сотрудники спецназа. Под сильным давлением силовики сдались. У них отобрали оружие.
Ранее News.ru писал о том, что экс-президента Киргизии Алмазбек Атамбаев поприветствовал своих сторонников. Незадолго до этого его дочь сообщила, что отца не задержали, и он по-прежнему находится в своём особняке.