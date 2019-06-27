Проверка радиационного фона в казахстанском городе Арысь показала его соответствие норме.
По словам главного государственного санитарного врача Казахстана Жандарбека Бекшина, исследование проводилось с помощью передвижной лаборатории на территории города и в пригороде. В 50 местах была проведена проверка воздуха. Он подчеркнул, что никаких отклонений от норм зафиксировано не было, передаёт
Был проверен радиационный фон, исследованы 518 проб. Радиационный фон соответствует норме, — заявил он.
Кроме того, была проведена дезинфекция и промывка водопроводных труб и обеззаражены мусорные контейнеры.
24 июня на одном из военных складов, расположенном близ Арыси, произошёл пожар, в результате которого стали взрываться боеприпасы. Погибло три человека. Население города эвакуировали.
Ранее News.ru писал о том, что железнодорожное сообщение через Арысь, которое было прервано после взрывов на складах воинской части, восстановлено.