Конечно, тот факт, что при голосовании по поводу возвращения полномочий российской делегации в ПАСЕ возникнут разногласия, сенсацией стать не мог. Недаром европейские парламентарии обсуждали проблему аж целых девять часов. Не исключено, что такие бурные и эмоциональные дебаты сказались на состоянии здоровья и внимания некоторых вовлечённых в этот непростой процесс представителей разных стран. Утомились. Потеряли концентрацию, расслабились.

Понятно, что большая часть делегаций проголосовали «за», некоторые запрограммировано «против». А часть разделилась в себе самих, как то сказочное королевство. Но на удивление не оказалось единства в представителях страны, которая считается одним из ближайших российских союзников. И не кто-нибудь, а сам глава постоянной комиссии по внешним связям Национального собрания Армении нажал кнопку «против».

Наверное, и сам факт такого демарша не вызвал бы широкого резонанса, если бы речь шла о рядовом члене делегации. А тут свою позицию как бы зарезервировал главный дипломат национального парламента. Получилось, что то ли вся остальная делегация пошла не в ногу, то ли делегат с особым статусом обладал какой-то неизвестной коллегам информацией, имел тайное поручение произвести фурор, подать специфический сигнал третьим странам.

Иными словами, с ходу интрига закрутилась. И вездесущие политологи уже, надо полагать, протёрли клавиатуры компьютеров в ожидании рождения глубокомысленных комментариев насчёт смены курса Ереваном при Пашиняне, который, дескать, нашёл, наконец, способ дать понять Москве нечто важное.

Не будем, однако, фантазировать по поводу возможных броских заголовков, которые могли бы украсить первые полосы газет многих стран, поскольку очень быстро Рубен Рубенян обнаружил, как он сам заявил, техническую ошибку и дезавуировал собственное голосование. Сенсации не состоялась. Хотя вопросы, естественно, остались.

С ouncil of Europe Parliamentary Assembly/flickr.com

Нет, ПАСЕ знает прецеденты, когда кто-то из членов делегации шёл при важном голосовании наперекор своим коллегам и отдавал свой голос вопреки заранее согласованной позиции. Так, при голосовании резолюции, осуждавшей все формы коммунистического правления, вся российская делегация, понятное дело, была «против». И только Владимир Вольфович этот документ поддержал. Но он-то пошёл на такой шаг исключительно по глубоко идейным соображениям. Уж очень его советская власть обидела — не ценила, в партию не принимала.

А вот господин Рубенян выкинул свой номер, видимо, будучи глубоко уставшим от непривычной обстановки многочасовых дебатов. Иначе как можно объяснить такую вопиющую невнимательность, которая могла бы иметь весьма серьёзные последствия? Ведь такая позиция официального лица могла быть истолкована вполне однозначно. Понятно, что среди армянских парламентариев много новых лиц, которые, видимо, ещё не совсем освоились с грузом ответственности, что легла на их плечи.

Не исключено, что для них надо срочно составить специальную инструкцию, которая запрещала бы в момент голосования разговаривать с соседом, предаваться приятным воспоминаниям или читать путеводитель по Страсбургу. Сами знаете, депутатами не рождаются.