https://static.news.ru/photo/c2952080-ade6-11e9-ba3b-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность советника Руслана Демченко, занимавшего государственные должности в бытность правления четырёх глав государств.

Назначить Демченко Руслана Михайловича советником президента Украины, – говорится в указе, опубликованном на сайте украинского президента.

В 1992-1996 годах Демченко работал в посольстве Украины в США, после чего занял должность замруководителя управления администрации бывшего президента Леонида Кучмы. В 2000-2005 годах он был генконсулом Украины в Стамбуле, а также послом в Сербии и Черногории. С 2005 по 2006 возглавлял Службу государственного протокола и церемониала секретариата экс-президента Украины Виктора Ющенко, после чего руководил офисом Ющенко.

При Викторе Януковиче в 2010-2014 годах работал в МИД на различных должностях – от замминистра до исполняющего обязанности министра иностранных дел. Демченко работал советником Петра Порошенко и представлял Киев на минских переговорах контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Владимир Зеленский освободил от должности 11 послов Украины, в том числе главу диппредставительства Киева в США Валерия Чалого.