https://static.news.ru/photo/22675a2a-b619-11e9-90c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia Commons

Правоохранительные органы Белоруссии завершили проверку железнодорожного вокзала в Минске, а также авиарейсов Минск — Киев и Минск — Калининград. Сообщения об их минировании оказались ложными.

Правоохранителями в течение нескольких часов тщательно обследованы указанные в письме объекты, взрывных устройств не обнаружено, — цитирует « Интерфакс » пресс-секретаря белорусского МВД Ольгу Чемоданову.

В настоящее время силовики ищут отправителя сообщения. Ему грозит до семи лет тюрьмы. Следственный комитет Белоруссии завёл по факту случившегося уголовное дело.

После проверок аэропорт и железнодорожный вокзал Минска работают в штатном режиме.

Как писал News.ru, ранее сотрудники экстренных служб Белоруссии начали проверку информации о минировании ряда объектов в Минске.