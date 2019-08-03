Правоохранительные органы Белоруссии завершили проверку железнодорожного вокзала в Минске, а также авиарейсов Минск — Киев и Минск — Калининград. Сообщения об их минировании оказались ложными.
Правоохранителями в течение нескольких часов тщательно обследованы указанные в письме объекты, взрывных устройств не обнаружено, — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря белорусского МВД Ольгу Чемоданову.
В настоящее время силовики ищут отправителя сообщения. Ему грозит до семи лет тюрьмы. Следственный комитет Белоруссии завёл по факту случившегося уголовное дело.
После проверок аэропорт и железнодорожный вокзал Минска работают в штатном режиме.