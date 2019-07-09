https://static.news.ru/photo/787e0e64-a245-11e9-857b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В молдавском селе Стойканы открыли мемориал румынским военным, погибшим в боях с Красной армией во Второй мировой войне.

Согласно тексту информационной таблички на памятнике, «на румынской земле Стойканы погребены румынские воины, которые перешли Прут в 1941 году, чтобы освободить Бессарабию от советского вторжения». Надпись гласит, что похороненные здесь 78 солдат «пролили кровь за мир, свободу и национальные ценности», сообщает «Газета.Ru».

Ранее News.ru писал, что инициативу сноса памятника воинам-освободителям в Риге раскритиковал мэр города Дайнис Турлайс. Он сравнил это предложение с мракобесием. Градоначальник подчеркнул, что этот монумент находится под защитой международного договора между Латвией и Россией. При этом петицию за демонтаж памятника подписали более 10 тысяч жителей Латвии.