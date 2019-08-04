https://static.news.ru/photo/13ee9a5e-b6d1-11e9-87ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство по Чрезвычайным Ситуациям Азербайджанской Республики/fhn.gov.az

Семеро сотрудников МЧС Азербайджана отравились дымом во время тушения пожара в крупнейшем торговом центре Баку «Садарак». Все они госпитализированы.

Борьба с огнём продолжается. В ней задействованы подразделения Государственной противопожарной службы МЧС и сотрудники Службы спасения особого риска. Наряду с ними на месте инцидента работают 15 бригад скорой помощи, сообщает РИА Новости .

Как писал ранее News.ru, ТЦ располагается в пригороде столицы Азербайджана. Его площадь составляет 100 га. На этой территории находятся более 12 тысяч объектов розничной и оптовой торговли, сельскохозяйственный рынок, склад и различные инженерные сооружения.