https://static.news.ru/photo/395f9de8-9fe2-11e9-954c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wei Zhongjie/Xinhua/Global Look Press

Минский городской исполком постановил выплатить семье женщины, которая погибла во время салюта в День Независимости, компенсацию в размере 25,5 тысячи белорусских рублей (примерно $12,5 тысячи).

По словам председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака, похороны погибшей будут организованы за счёт бюджета города.

Что касается других пострадавших, то получившим тяжёлые травмы будет выплачено по 100 базовых величин, средней степени тяжести — по 50, лёгкой — по 20 базовых величин, — отметил он.

Сивак добавил, что городские власти также восстановили окна домов, которые выбило взрывной волной. Работы выполнило коммунальное предприятие «Минскремстрой», передаёт агентство « Минск — Новости ».

Ранее News.ru писал, что представители российской компании, поставлявшей пиротехнику для празднования Дня независимости Белоруссии, задержаны в Минске. Они являются подозреваемыми в деле о взрывах на салюте.