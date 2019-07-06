Минский городской исполком постановил выплатить семье женщины, которая погибла во время салюта в День Независимости, компенсацию в размере 25,5 тысячи белорусских рублей (примерно $12,5 тысячи).
По словам председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака, похороны погибшей будут организованы за счёт бюджета города.
Что касается других пострадавших, то получившим тяжёлые травмы будет выплачено по 100 базовых величин, средней степени тяжести — по 50, лёгкой — по 20 базовых величин, — отметил он.
Сивак добавил, что городские власти также восстановили окна домов, которые выбило взрывной волной. Работы выполнило коммунальное предприятие «Минскремстрой», передаёт агентство «
Ранее News.ru писал, что представители российской компании, поставлявшей пиротехнику для празднования Дня независимости Белоруссии, задержаны в Минске. Они являются подозреваемыми в деле о взрывах на салюте.