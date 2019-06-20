https://static.news.ru/photo/2d737576-9327-11e9-9bf4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Самолёт Ан-2 потерпел крушение в Акмолинском районе Казахстана. Один человек погиб и ещё двое пострадали.

Инцидент произошёл неподалёку от села Родина Целиноградского района. Целью полёта Ан-2 была химическая обработка полей.

Жертвой авиакатастрофы стал пилот самолёта. Два других члена экипажа получили ожоги и переломы. Они доставлены в больницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултана Нурахметова.

Ранее News.ru писал о том, что в Ставропольском крае самолёт Ан-2 загорелся при взлёте. Воздушное судно не могло набрать необходимую скорость, выкатилось за пределы ВВП и вспыхнуло, врезавшись в деревья. В результате инцидента никто не пострадал.