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Посла Сербии в Минске Велько Ковачевича госпитализировали с подозрением на инсульт. Дипломат почувствовал себя плохо после проводов в аэропорт сербского президента Александра Вучича.

По словам представителей посольства, глава миссии находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей, передаёт РИА Новости. Ранее News.ru писал, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в одну из московских клиник....