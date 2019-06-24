Экс-глава Грузии, лидер украинской партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили обвинил бывшего украинского президента Петра Порошенко в недопуске его партии на выборы в Верховную раду.
Сначала нас долго не пропускал банк, руководство которого контролирует Порошенко, а сейчас нас снимает назначенная им же ЦИК, – написал Саакашвили на своей странице в Facebook.
Как ранее писал News.ru, Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать кандидатов «Движения новых сил» на выборы в Раду. Как заявили в ЦИК, процедура голосования была назначена указом президента 21 мая и политическая сила Саакашвили не могла обсуждать участие в выборах на съезде 8 мая. Также в комиссии отметили, что заседание партсовета 10 июня и выдвижение на нём кандидатов в депутаты 10 июня прошло с нарушением требований партийного устава. В связи с этим ЦИК направила документы по данному делу в Национальную полицию для проверки.