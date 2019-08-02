https://static.news.ru/photo/152e960c-b547-11e9-be98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Минск и Москва договорились подписать дорожную карту по отмене роуминга в начале сентября. Об этом сообщил министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган.

Такое решение было принято на двусторонних переговорах в Полоцке, где обсуждали аспекты реализации мер по созданию единого пространства мобильной связи на территории Союзного государства.

Шульган уточнил, что начало сентября — это максимальный срок для подписания документа. Таким образом, не исключено, что это может произойти и раньше.

Вопрос об отмене роуминга по аналогии с Евросоюзом обсуждается несколько лет. В июне 2017 года эту тему поднимали на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

О том, что двустороннее соглашение может быть подписано уже ближайшей осенью, в июле 2019 года заявлял посол Белоруссии в России Владимир Семашко. Позднее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подтвердила эту информацию, однако уточнила, что обе стороны опасаются финансовых потерь из-за разницы в тарифах.

В свою очередь замглавы Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин заявлял, что надзорные ведомства двух стран готовы использовать имеющиеся механизмы воздействия на операторов связи, если те будут тормозить процесс. По его словам, снижение ставок во взаиморасчётах должно произойти одновременно. Соответственно, должны снизиться и тарифы для абонентов.