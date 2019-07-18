https://static.news.ru/photo/5b96088a-a95f-11e9-9084-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин заявил, что с 2020 года абитуриенты Белоруссии смогут сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Минске. Позже такая практика может распространиться и на другие города страны.

По его словам, для этого требуется согласование с властями соседнего государства, а также с профильными министерствами, передаёт ТАСС .

Кроме того, в РФ работают над выделением дополнительных бюджетных мест для белорусов в вузах страны, отметил российский лидер.

News.ru писал, что Москва и Минск согласовали основные направления развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Консенсуса удалось достичь в ходе консультаций межправительственной рабочей группы, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.