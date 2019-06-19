https://static.news.ru/photo/13836e6e-92a5-11e9-b1e7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Belmash official/YouTube

Белорусский станкостроительный завод «Белмаш» разместил в Сети ролик-пародию на песню Бенни Бенасси Satisfaction. На видео девушки рекламировали продукцию предприятия, выполняя различные виды работ.

При этом в аннотации к клипу утверждалось, что руководство завода разрешило работницам одного из цехов работать в жаркую погоду в купальных костюмах.

Сотрудницы довольны лояльностью руководства, а производительность труда резко выросла — более чем на 20% у всего коллектива, — говорилось в пресс-релизе, опубликованном на сайте завода.

Там также было заявлено, что подобные меры дирекция рассматривает и в отношении мужской части коллектива.

Впрочем, в дальнейшем публикация с сайта была удалена, видео осталось только на YouTube и за сутки набрало более 100 тысяч просмотров.

Ролик вызвал широкие обсуждения в Интернете. Некоторые пользователи поверили в сообщение предприятия и стали упрекать «Белмаш» в нарушении техники безопасности. С аналогичной претензией в администрацию даже позвонили из Министерства труда.

Представителям завода пришлось объясняться. В комментарии изданию « Ридус » они заявили, что это шуточный ролик, специально созданный для продвижения ресурсов компании в Интернете.

Конечно, в купальниках с распущенными волосами на рабочем месте никто не ходит. Но нам удалось поймать хайп, поднять узнаваемость бренда. <...> Задача была выполнена на 350%, — рассказал представитель предприятия.

Ранее News.ru рассказывал о похожем видеоролике, который сняли курсанты Ульяновского института гражданской авиации. В общежитии учебного заведения они станцевали в нижнем белье, форменных фуражках и сапогах. Курсантов едва не отчислили, но в итоге им объявили выговор.