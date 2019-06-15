РФ призывает объединить усилия для восстановления принципа справедливости в международной экономике и отказаться от «боёв без правил», заявил президент России Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
По его словам, необходимо возобновить доверительные отношения между партнёрами и утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия, вместо того чтобы развязывать «торговые войны» и использовать «нерыночные методы» — запугивание и устранение конкурентов, пишет
В качестве первого шага нужно хотя бы вывести из-под торговых и санкционных ограничений социально-гуманитарную сферу. Имею в виду товары первой необходимости, лекарства, медицинское оборудование. Думаю, с этим трудно не согласиться, — рассказал политик.
Кроме того, он призвал начать политические преобразования в Сирии для стабилизации ситуации в республике.
Ранее российский лидер заявил, что корейскую ядерную проблему может решить только дипломатия. По его словам, именно этот подход лежит в основе разработанной по инициативе РФ и Китая дорожной карты урегулирования в регионе, писал News.ru.