https://static.news.ru/photo/10920d28-8f49-11e9-8b33-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

РФ призывает объединить усилия для восстановления принципа справедливости в международной экономике и отказаться от «боёв без правил», заявил президент России Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

По его словам, необходимо возобновить доверительные отношения между партнёрами и утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия, вместо того чтобы развязывать «торговые войны» и использовать «нерыночные методы» — запугивание и устранение конкурентов, пишет РИА Новости .

В качестве первого шага нужно хотя бы вывести из-под торговых и санкционных ограничений социально-гуманитарную сферу. Имею в виду товары первой необходимости, лекарства, медицинское оборудование. Думаю, с этим трудно не согласиться, — рассказал политик.

Кроме того, он призвал начать политические преобразования в Сирии для стабилизации ситуации в республике.

Ранее российский лидер заявил, что корейскую ядерную проблему может решить только дипломатия. По его словам, именно этот подход лежит в основе разработанной по инициативе РФ и Китая дорожной карты урегулирования в регионе, писал News.ru.