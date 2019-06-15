https://static.news.ru/photo/8b3a241c-8f3e-11e9-9c61-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Корейскую ядерную проблему может решить только дипломатия, заявил президент России Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). По его словам, именно этот подход лежит в основе разработанной по инициативе РФ и Китая дорожной карты урегулирования в регионе.

Лидер добавил, что страны СВМДА должны участвовать в снижении напряжённости между Сеулом и Пхеньяном и укреплении безопасности в Северо-Восточной Азии, передаёт ТАСС .

Что касается ситуации на Корейском полуострове, то здесь нет и не может быть альтернативы мирному дипломатическому пути, — сказал глава РФ.

15 июня 2019 года Путин прибыл во дворец Навруз в Душанбе, где началось заседание СВМДА. В мероприятии принимают участие делегации 27 стран — участниц объединения, а также наблюдателей, в числе которых и представители международных организаций.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в Таджикистане российский лидер планирует изложить позиции Москвы по Афганистану, а также по Сирии с учётом осложнившейся ситуации в провинции Идлиб.

Как ранее писал News.ru, Путин, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества, заявил, что борьба с терроризмом — один из главных приоритетов ШОС. Он призвал сделать всё, чтобы не допустить попадания в руки боевиков оружия массового уничтожения.