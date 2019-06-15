https://static.news.ru/photo/2a3efc1a-8f42-11e9-a9c6-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Администрация Президента России/kremlin.ru

Ситуацию в Сирии могут стабилизировать скорейшие политические преобразования, заявил президент России Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Лидер напомнил, что при участии Москвы большая часть территории республики снова контролируется Дамаском. По его словам, в стране созданы благоприятные условия для перехода государства к мирному строительству, для возвращения на родину беженцев, пишет ТАСС .

Крайне актуальной для обеспечения безопасности нашего региона задачей считаем долгосрочную стабилизацию в Сирии. <...>Важно как можно скорее приступить к подготовке необходимых для нормализации в Сирии политических преобразований, — рассказал глава РФ.

Политик добавил, что «реальную отдачу» приносит сотрудничество РФ, Ирана и Турции в астанинском формате по ситуации в САР.

Ранее российский лидер заявил, что корейскую ядерную проблему может решить только дипломатия. По его словам, именно этот подход лежит в основе разработанной по инициативе РФ и Китая дорожной карты урегулирования в регионе, писал News.ru.