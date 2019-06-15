Лидеры РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко кратко обсудили вопросы двусторонних отношений «на полях» саммита стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке (Киргизия), сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля добавил, что руководители государств договорились о полноценных переговорах в ближайшее время, пишет
Президенты также обсудили актуальные вопросы интеграции, — сказал он.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил Путину провести встречу во время саммита G20, который пройдёт в японском городе Осака во второй половине июня, писал News.ru.