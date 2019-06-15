Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Смертный приговор привели в исполнение в Белоруссии. Казнили осуждённого за убийство трёх человек гражданина республики, сообщили сотрудники не зарегистрированного в стране правозащитного центра «Весна».

Приведён в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, — цитирует заявление официальный сайт учреждения со ссылкой на родственников фигуранта. Судьба второго подозреваемого — Вячеслава Сухарко, также приговорённого к высшей...