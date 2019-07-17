https://static.news.ru/photo/070b42a2-a8ca-11e9-b5ab-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ani Djaferian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Столкновения с полицией произошли в армянском городе Иджеван. Беспорядки начались во время протестов рабочих лесопильных цехов, требующих разрешить им рубить лес.

Группа протестующих перекрыла проходящую через Иджеван межгосударственную автодорогу из Армении в Грузию. Полиция попыталась оттеснить их и возобновить движение, но в неё полетели камни, пишет « Спутник Армения ».

Силовики не стали применять спецсредства и отступили. Среди них есть раненые.

Как писал News.ru, 15 июля почти 30 человек пострадали в результате столкновений между протестующими и полицией в пригороде Гонконга Шатин.