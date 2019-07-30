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Молдавский лидер Игорь Додон подписал указ, которым назначил действующего замглавы прокуратуры Кишинёва Дмитрия Робу на пост врио генерального прокурора.

Президент отметил, что новый временный генпрокурор является опытным человеком, перед которым стоит сложная задача.

Общество ждёт от него конкретных действий и решений, он не будет получать указаний от меня и вообще не должен ждать каких-либо указаний, — подчеркнул Додон.

В свою очередь Робу заверил, что готов приложить все усилия для повышения доверия граждан к ведомству.

Ранее News.ru писал, что парламент Молдавии признал утверждение в 2016 году Эдуарда Харунжена на посту генпрокурора республики незаконным. Проект решения был одобрен фракциями Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), Партии действия и солидарности и Платформы «Достоинство и правда», представляющими парламентское большинство. Парламентарии призвали президента страны Игоря Додона отправить Харунжена в отставку.