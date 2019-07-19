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Казахстан планирует серьёзное сотрудничество с Россией в сфере космических исследований, рассказал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, совместная работа уже налажена. Эта тема была затронута во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Москве, отметил Токаев.

В Кремле относятся к идее о сотрудничестве положительно, глава РФ дал необходимые поручения. После этого на приём к главе Казахстана пришёл гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, подчеркнул он.

У нас очень серьёзные планы на будущее. Байконур означает, что Казахстан, по сути, является космической державой, космическим государством, — рассказал он в фильме Алексея Пивоварова «Президент 2.0».

Ранее News.ru писал, что уже в следующем месяце своё первое заседание проведёт недавно сформированный Национальный совет общественного доверия Казахстана. Указ о его создании президент республики подписал 17 июля в рамках выполнения своей предвыборной программы. В новый орган вошли 47 человек из числа видных общественных деятелей — им предстоит выработать шаги по модернизации и реформированию страны.