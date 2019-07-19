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Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев рассказал, что игнорирует похвалу от окружающих. Он назвал себя лучшим судьёй и «самоедом».

По его словам, люди не говорят ему лестных слов. Он предположил, что это связано с его невосприимчивостью к таким словам.

Уже пытаются, правда, некоторые по итогам визита в Узбекистан, например, высказать такие фразы, как «блестяще», «такого никогда не было», «как Вы хорошо выглядели» и прочее, — рассказал он в фильме Алексея Пивоварова «Президент 2.0», добавив, что игнорирует эти высказывания.

Глава государства заявил, что подобные слова ничего не стоят.

Я же знаю, где я плохо выглядел, где я ошибся. В этом плане я самокритик, а может быть, даже самоед, — подчеркнул он.

Как ранее писал News.ru, Токаев также рассказал, что Казахстан планирует серьёзное сотрудничество с Россией в сфере космических исследований. По его словам, совместная работа уже налажена. Эта тема была затронута во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.