https://static.news.ru/photo/a92ecf12-91a6-11e9-8a66-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Около четырёх тысяч участников несанкционированных митингов были задержаны в городах Казахстана с 9 по 13 июня. Из них 677 человек привлечены к административному аресту.

Ещё 305 человек оштрафованы, а остальные освобождены после составления протоколов.

По словам главы МВД Казахстана Ерлана Тургумбаева, при задержании участников акций полиция не использовала спецсредства.

Применялась только физическая сила, чтобы локализовать данные конфликты, — цитирует министра Tengrinews .

Тургумбаев пояснил, что основанием для задержания протестующих послужило нарушение ими законодательства о митингах. Согласно ему, подобные акции могут проводиться только с разрешения местных исполнительных органов. Министр добавил, что незаконные демонстрации проводились вопреки предупреждениям Генпрокуратуры и МВД Казахстана.

Как ранее писал News.ru, протесты в Казахстане начались в день президентских выборов. Их организатором выступило запрещённое в республике движение ДВК («Демократический выбор Казахстана»). Участники акций призывали бойкотировать голосование и требовали проведения честных выборов.