https://static.news.ru/photo/01276db6-aeab-11e9-a91b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Dmitry Sharomov/Russian Look/Global Look Press

Автоколонны из России доставили более 140 тонн гуманитарной помощи в самопровозглашённую Донецкую народную республику и 107,5 тонн гумпомощи в Луганскую народную республику. Об этом сообщили в пресс-службах МЧС ДНР и ЛНР. В составе грузов — медицинское оборудование и препараты.

В ДНР прибыл внеочередной гумконвой от России. Общий вес груза составил более 140 тонн. В его состав вошла гуманитарная помощь медицинского назначения — медикаменты и медицинское имущество, — цитирует РИА Новости представителя МЧС ДНР.

В ЛНР также подтвердили доставку грузов.

Автомобили 85-го гуманитарного конвоя МЧС РФ въехали в Луганск, — сказали в пресс-службе МЧС республики.

Утром в четверг, 25 июля, в Донецке и Луганске проходит разгрузка автомобилей гумконвоя.

Ранее News.ru писал, что съёмочная группа телеканала «Звезда», попавшая под обстрел в селе Коминтерново в Донбассе, покинула населённый пункт. По словам репортёра Екатерины Габель, украинские военные открыли огонь, когда группа находилась возле Дворца культуры, куда люди приходят за гуманитарной помощью.