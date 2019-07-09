Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал идею своего украинского коллеги Владимира Зеленского о включении в Минский переговорный процесс Соединённых Штатов и Великобритании. Об этом говорится на официальном сайте белорусского лидера. Конечно, это едва ли возымеет действие, поскольку против расширения «нормандского формата» уже высказались и Россия, и Франция с Германией. Однако сама по себе позиция Минска крайне показательна — особенно в свете российско-белорусских противоречий по вопросам интеграции.

Как гласит заявление на сайте Лукашенко, он «абсолютно поддерживает» предложение Зеленского об организации в Минске международной встречи с участием лидеров Украины, России, США, Великобритании, Германии, Франции.

Нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало, — подчёркивается в сообщении.

При этом белорусская сторона указывает, что участие, например, Вашингтона в переговорах по украинскому кризису не только желательно, но и почти обязательно: «без американцев решить эту [украинскую] проблему будет сложно, уж слишком они погружены в данные процессы». В иных условиях такое заявление могло бы сойти за искреннюю попытку найти новый антикризисный формат, но последние события говорят о том, что Лукашенко крайне заинтересован в поддержке США и, очевидно, даже сейчас посылает вполне определённый сигнал — не только Зеленскому, но и Трампу. В то же время, слова белорусского лидера — явная шпилька и в адрес России, которую он обвиняет в пробуксовке переговоров по интеграции.

Владимир Зеленский Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кстати, многие наблюдатели отметили интересную особенность сообщения Лукашенко — стилистически оно сильно отличается от других официальных заявлений на сайте президента, и, полагают некоторые, могло быть «спущено» Минску из Киева или Вашингтона. Но даже если подобная версия верна, на ситуацию это не влияет: белорусский лидер действительно уже давно занял вполне чёткую позицию по Украине, и она серьёзно расходится с российской, напомнил в беседе с News.ru заместитель декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

Минск заинтересован в украинском конфликте, он зарабатывает на нём, поставляя Киеву товары двойного назначения и, по неподтверждённым данным, оружие для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Всё ВСУ ездит на топливе, доставленном из Белоруссии. Не будь этих поставок, война на Донбассе закончилась бы сама собой, — считает он.

Как отмечает эксперт, Лукашенко очень повезло в том, что именно Минск стал основной переговорной площадкой: это в некоторой степени легитимизировало белорусский режим, который на Западе по-прежнему то и дело называют диктаторским, и помогло президенту пойти на пятый срок.