https://static.news.ru/photo/b2f0f8ec-981b-11e9-940e-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Плахотнюк Фото: Мирослав Ротарь/РИА Новости

Бывшему лидеру Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку предъявили обвинения в 28 эпизодах контрабанды и сбыта наркотиков, а также в причастности к преступному сообществу.

Сегодня следователями Следственного департамента МВД России заочно предъявлено обвинение бывшему председателю Демократической партии Республики Молдова Владимиру Плахотнюку и его доверенному лицу — профессиональному спортсмену Константину Цуцу — в совершении преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ соответственно, а также по 28 эпизодам контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере, — говорится в сообщении пресс-службы МВД РФ.

По версии следствия, Плахотнюк причастен к транснациональному преступному сообществу, осуществлявшему контрабанду гашиша из Северной Африки в СНГ. Оно было основано Олегом Прутяну и иными лицами из числа уроженцев Молдавии и Испании в 2012 году. За это время полицейские установили и привлекли к уголовной ответственности более 60 участников наркосиндиката. Из незаконного оборота было изъято свыше тонны гашиша.

Ранее News.ru писал, что Плахотнюк скрывается в Лондоне. Об этом сообщил министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе. По его данным, экс-лидер Демпартии 14 июня покинул республику через территорию Приднестровья. В Одессе он сел на частный самолёт, перелетел в другой украинский город, а оттуда - в Лондон.

Политический кризис продолжался в Молдавии с конца февраля, когда выборы в парламент выиграла пророссийская Партия социалистов, неформальным лидером которой является президент республики Игорь Додон. Демпартия попыталась взять формирование правительства в свои руки, что привело к двоевластию в стране. Кризис окончился победой сторонников Додона.

Парламент страны создал комиссию по расследованию попытки государственного переворота, а Генпрокуратура пообещала рассмотреть запрос главы МВД об отзыве депутатской неприкосновенности Плахотнюка. Политика обвиняют в попытке узурпации власти и ряде других преступлений.