Власти Армении вновь арестовали бывшего президента республики Роберта Кочаряна, хотя Москва неоднократно выражала недовольство его уголовным преследованием. Эксперты оценивают этот шаг как «не самый дальновидный» со стороны премьера Никола Пашиняна, который уготовил Кочаряну роль «ритуальной жертвы», при этом полагают, что в этот раз Кремль, вероятно, не будет вмешиваться в ситуацию, поскольку решит не рисковать достигнутыми с новой армянской властью внешнеполитическими договорённостями.

25 июня второй президент Армении лично прибыл к зданию следственного изолятора Службы национальной безопасности страны в сопровождении родственников, чтобы проследовать под арест. В коротком выступлении перед собравшимися сторонниками и журналистами он заявил, что в современной Армении «нет ни закона, ни законности», и пообещал «ещё сказать своё слово».

Ранее апелляционный суд Армении отменил решение суда первой инстанции об освобождении из-под стражи Роберта Кочаряна и постановил арестовать его в третий раз. Кроме того, также было отменено решение первой инстанции о прекращении уголовного производства по делу Кочаряна — его отправили на новое производство, тем самым удовлетворив жалобу Генпрокуратуры. Защита может обжаловать оба решения в 15-дневный срок. При этом сам Кочарян и его представители на заседании суда не присутствовали.

18 мая Роберт Кочарян вышел на свободу под залог и личное поручительство бывшего и действующего глав непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. Тогда это спровоцировало массовые протесты по всей Армении, по итогам которых премьер-министр республики Никол Пашинян объявил о судебной реформе. Тем самым он фактически обвинил освободивших Кочаряна судей в ангажированности и продажности.

Люди у здания Конституционного суда Армении в Ереване Айк Петросян/РИА Новости

Уголовное преследование бывшего главы республики тянется с июля 2018 года. Как ранее писал портал News.ru, для новой армянской власти арест Кочаряна стал делом принципа. Он обвиняется в «свержении конституционного строя» во время событий 1 марта 2008 года. Тогда политик отдал силовикам приказ разогнать акции протеста. Погибли 10 человек и больше 200 получили ранения. Тем самым второй президент Армении, у которого на тот момент уже истекали полномочия, помог справиться с волнениями перед вступлением в должность Сержа Саргсяна. Поэтому преследование экс-президента после свержения Саргсяна весной 2018 года кавказоведы оценивают как действия администрации Пашиняна, которая таким образом борется с влиянием представителей предыдущего правящего клана. Сам Кочарян считает, что его уголовное преследование предпринято армянской властью с целью «демонстрации силы и оказания давления на оппонентов».

В Москве неоднократно выражали несогласие с подобным преследованием и заявляли, что оно идёт вразрез с достигнутыми ранее между политическими силами республики негласными договорённостями. Кроме того, Роберта Кочаряна и президента Владимира Путина связывает личная дружба. 31 августа 2018 года российский президент лично поздравил главу Армении с днём рождения, и этот жест в стране расценили как открытую демонстрацию поддержки российским руководством преследуемого второго президента республики.

Более того, в середине июня Москва подала Еревану недвусмысленный сигнал, что в Кремле не желают дальнейшей раскрутки дела Кочаряна. Так, 14 июня с преследуемым экс-главой Армении встретился посол России в Ереване Сергей Копыркин. Встречу осудил спикер Нацсобрания (парламента) Армении Арарат Мирзоян, по её итогам Копыркин был вызван в МИД республики для разъяснения «принципов невмешательства во внутренние дела Армении», однако в посольстве РФ заявили, что российский представитель вправе встречаться с представителями каких угодно политических и общественных движений.

Роберт Кочарян Global Look Press/Russian Look

Снова арестовать Кочаряна — не самое дальновидное решение армянского руководства. Возможно, оно связано с амбициями нынешнего премьера Никола Пашиняна или с опасениями, что Кочарян в дальнейшем станет если не публичным, то «теневым» лидером новой армянской оппозиции, — отмечает в комментарии News.ru координатор рабочей группы Центра изучения стран Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Александр Скаков.

Однако, по мнению эксперта, Москва не будет реагировать на уголовное преследование Кочаряна, поскольку для российско-армянских отношений это слишком незначительный вопрос.

В свою очередь научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев полагает, что несмотря на дружеские отношения Путина и Кочаряна и неоднократные сигналы-рекомендации о прекращении преследования, предсказать реакцию Кремля на очередной арест сложно.

Кремль и новые армянские власти постоянно проверяют друг друга, и трудно понять, где находится барьер, поставленный Москвой перед Пашиняном, выше которого он уже не может подняться, и есть ли этот барьер вообще, — указывает эксперт в комментарии News.ru.

По мнению Караваева, в Москве и Ереване понимают, что Кочарян является «ритуальной жертвой» — его не просто хотят привлечь к ответственности за события, произошедшие более 10 лет назад, посредством него Пашинян пытается расправиться со всем ранее управлявшим в Армении кланом и продемонстрировать разрыв со старой властью.

Относительно Армении российские власти предпочитают в последнее время не придерживаться традиционного метода кнута и пряника и дают Пашиняну возможность переформатировать правящую армянскую элиту. Кроме того, Пашинян по основным направлениям внешней политики в последнее время предпочитает двигаться в русле, приемлемом для Кремля. Так, конфликт внутри ОДКБ из-за кандидатуры генсека урегулирован, видимо, сняты также вопросы относительно налогообложения совместных армяно-российских проектов, — объясняет аналитик.

Возможно, во время многочисленных встреч с российским президентом Пашинян договорился о том, чтобы Москва не препятствовала новой армянской власти в раскрутке «имиджевого» «дела 1 марта», заключает Караваев.