https://static.news.ru/photo/4b6ac1a4-b6e7-11e9-b4ce-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Государственные институты Армении парализованы, страна пребывает в плачевном состоянии. Об этом заявил премьер-министр закавказской республики Никол Пашинян.

Я прочитал секретный доклад, подготовленный в годы правления прежней власти. Судя по этому документу, управленческая система была основана на коррупции. Доклад даёт полное представление о том, в каком состоянии находилась и сейчас находится Армения, — сообщил Пашинян во время прямого эфира в Facebook .

По его данным, проблемы, о которых говорится в отчёте, не устранить за один год, поскольку «государственные институты находятся в парализованном состоянии».

Нынешнему правительству, по сути, придётся с нуля строить [государственные] институты, которые будут решать поставленные перед страной задачи, — добавил Пашинян.

Как писал News.ru, в мае сторонники Никола Пашиняна начали блокировать входы и выходы зданий судов в Ереване. К таким действиям граждан призвал премьер Армении, заявив, что «в стране созревает второй и самый главный этап революции».

В июне на ПМЭФ-2019 Никол Пашинян подчеркнул, что у его страны нет никакого движения в сторону Евросоюза, потому что республика остаётся там, где она есть.