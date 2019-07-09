Эдуард Харунжен Фото: procuratura.md

Парламент Молдавии признал утверждение в 2016 году Эдуарда Харунжена на посту генпрокурора республики незаконным. Проект решения был одобрен фракциями Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), Партии действия и солидарности и Платформы «Достоинство и правда», представляющими парламентское большинство.

Парламентарии призвали президента страны Игоря Додона отправить Харунжена в отставку, передаёт ТАСС. Отмечается, что в Молдавии кандидатура генпрокурора предлагается Высшим советом прокуроров (ВСП). По словам депутата Сергея Литвиненко, представлявшего проект, Харунжен, состоявший в ВСП и исполнявший обязанности генпрокурора, мог влиять на решения совета.

Как ранее писал News.ru, глава Молдавии Игорь Додон подверг критике инициативу парламентариев проевропейского блока Acum о приглашении на должность генпрокурора республики специалиста из другой страны. По мнению Додона, высокие государственные посты должны занимать граждане Молдавии. Он также выразил уверенность, что это мнение разделяет большинство граждан страны.

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