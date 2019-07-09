Парламент Молдавии признал утверждение в 2016 году Эдуарда Харунжена на посту генпрокурора республики незаконным. Проект решения был одобрен фракциями Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), Партии действия и солидарности и Платформы «Достоинство и правда», представляющими парламентское большинство.
Парламентарии призвали президента страны Игоря Додона отправить Харунжена в отставку, передаёт
Как ранее писал News.ru, глава Молдавии Игорь Додон подверг критике инициативу парламентариев проевропейского блока Acum о приглашении на должность генпрокурора республики специалиста из другой страны. По мнению Додона, высокие государственные посты должны занимать граждане Молдавии. Он также выразил уверенность, что это мнение разделяет большинство граждан страны.