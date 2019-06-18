https://static.news.ru/photo/b6f6106e-91c5-11e9-83e3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Monika Skolimowska/Global Look Press

Парламент Молдавии единогласно принял документ об отмене закона, согласно которому гражданство республики могло быть предоставлено в обмен на инвестиции в сумме не менее €250 тыс.

По словам главы юридической комиссии Серджиу Литвиненко, закон содержал множество рисков, поскольку позволял покупать гражданство страны «сомнительным личностям», среди которых могли оказаться люди с криминальным прошлым и даже террористы. Однако бывшие власти пренебрегли этой опасностью.

Литвиненко пояснил, что в нормативном акте не был прописан механизм жёсткой проверки претендентов на получение молдавского паспорта. Кроме того, он запрещал разглашать сведения о лицах, ставших гражданами страны в обмен на инвестиции.

Глава юркомиссии подчеркнул, что отмена закона о гражданстве является необходимостью, поскольку в противном случае Кишинёв рискует испортить отношения со своими партнёрами и Евросоюзом, сообщает « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что конституционный кризис в Молдавии закончился победой коалиции пророссийской Социалистической партии и проевропейского блока ACUM. Демократическая партия Молдавии объявила об отставке правительства во главе с Павлом Филипом. Глава МВД Андрей Нэстасе пообещал возбудить уголовные дела в отношении лидера ДМП Владимира Плахотнюка и руководителя фракции «Шор» Илана Шора, которые, по некоторым данным, покинули страну.