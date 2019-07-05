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Боеприпас взорвался в казахстанской Арыси в ходе ликвидации последствий серии подрывов на складе. Инцидент произошёл, когда инженерно-сапёрное подразделение проводило работы по сбору фрагментов на прилегающей к арсеналу территории.

После взрыва возник пожар, однако огонь был оперативно ликвидирован. Жертв и пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Казахстана.

В ведомстве подчеркнули, что возникшая ситуация не представляет угрозы для местных жителей. При этом к территории произошедшего ЧП по-прежнему приближаться запрещено.

Как писал News.ru, взрывы на складе боеприпасов неподалёку от населённого пункта Арысь в Туркестанской области Казахстана прогремели утром 24 июня. Погибли три человека и десятки получили ранения. Население было эвакуировано. В больницах остаются несколько десятков человек.

Среди основных версий следствие рассматривает халатность должностных лиц и несоблюдение пожарной безопасности, а также короткое замыкание электричества и возгорание горюче-смазочных материалов или сухостоя.