Сотрудники экстренных служб Белоруссии проверяют информацию о минировании ряда объектов в Минске. По данным МВД республики, неизвестный сообщил о взрывных устройствах, заложенных на железнодорожном вокзале столицы, а также в двух самолётах в Киев и Калининград.
Информация об угрозе взрыва поступила в Могилёвское отделение Белорусской железной дороги по электронной почте.
В настоящее время из здания вокзала эвакуируют посетителей. Рейсы задержаны, сообщает
Ранее News.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов провели эвакуацию из здания бизнес-центра 7One по адресу: Дмитровское шоссе, 71Б. Причиной стало сообщение о том, что постройка заминирована.