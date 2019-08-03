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Минск и Москва договорились подписать дорожную карту по отмене роуминга в начале сентября. Об этом сообщил министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган.

Такое решение было принято на двусторонних переговорах в Полоцке, где обсуждали аспекты реализации мер по созданию единого пространства мобильной связи на территории Союзного государства. Шульган уточнил, что начало сентября —...