https://static.news.ru/photo/5ae76f48-b1ff-11e9-860f-fa163e074e61_660.jpg Нурсултан Назарбаев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости перезагрузки правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), председателем которой он является. Политик поручил подготовить комплекс необходимых для этого мер.

Он отметил, что «Нур Отан» является главной политической силой страны. Однако, несмотря на это, партия «должна быть ближе к народу, знать его чаяния и реагировать на них», сказано на сайте первого президента страны.

Назарбаев призвал «тщательно изучить» её кадровый состав и подчеркнул важность работы в регионах страны. По его словам, необходимо улучшить работу комиссии партийного контроля и советов по противодействию коррупции в центре и на местах.

Экс-глава республики также потребовал «кардинально усилить контроль со стороны партийных фракций» в нижней палате парламента и местных представительных органах за деятельностью правительства и руководителей администраций.

Ранее, как писал News.ru, Россия и Казахстан утвердили проекты итоговых документов демаркации на отдельные участки границы между государствами.