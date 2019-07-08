https://static.news.ru/photo/07cd3f3a-a184-11e9-badc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: George Mel/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Название станции метро «Делиси» на русском языке демонтировали в столице Грузии. Надпись находилась там с советских времён. Как заявили в Тбилисской транспортной компании, демонтаж планировался давно.

Её демонтаж уже долгое время стоял на повестке дня, — сообщает телеканал « Царьград » со ссылкой на грузинское ведомство.

В транспортной компании отметили, что надпись на русском не соответствовала действующей в грузинском метрополитене грузино- и англоязычной системе наименований.

Ранее News.ru писал, что сенатор Алексей Пушков поддержал решение Госдумы рассмотреть вопрос о запрете поставок из Грузии вина и минеральной воды. Депутаты также могут рассмотреть ограничения денежных переводов в Грузию.

21 июня на фоне вспыхнувших в Тбилиси волнений президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки в Грузию с 8 июля.

Протесты в Грузии начались 20 июня после того, как группа радикалов сорвала сессию Межпарламентской ассамблеи православия в здании парламента. Поводом для этого послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке.