Надпись на русском языке демонтировали в метро Тбилиси
Анна Акимова
16:24, 08 июля 2019
https://static.news.ru/photo/07cd3f3a-a184-11e9-badc-fa163e074e61_1024.jpgФото: George Mel/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0
Название станции метро «Делиси» на русском языке демонтировали в столице Грузии. Надпись находилась там с советских времён. Как заявили в Тбилисской транспортной компании, демонтаж планировался давно.
Её демонтаж уже долгое время стоял на повестке дня, — сообщает телеканал «Царьград» со ссылкой на грузинское ведомство.
В транспортной компании отметили, что надпись на русском не соответствовала действующей в грузинском метрополитене грузино- и англоязычной системе наименований.
Ранее News.ru писал, что сенатор Алексей Пушков поддержал решение Госдумы рассмотреть вопрос о запрете поставок из Грузии вина и минеральной воды. Депутаты также могут рассмотреть ограничения денежных переводов в Грузию.
21 июня на фоне вспыхнувших в Тбилиси волнений президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки в Грузию с 8 июля.
Протесты в Грузии начались 20 июня после того, как группа радикалов сорвала сессию Межпарламентской ассамблеи православия в здании парламента. Поводом для этого послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке.