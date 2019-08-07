https://static.news.ru/photo/ea59e1aa-b9a3-11e9-a24d-fa163e074e61_660.jpg Фото: mvd.gov.kg

По факту убийства бойца спецподразделения «Альфа» Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) МВД Киргизии возбудило уголовное дело.

В сообщении ведомства говорится, что по факту гибели спецназовца и ранения сотрудников правоохранительных органов начато досудебное производство. В МВД заявили, что силовики не применяли огнестрельное оружие против сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, передаёт ТАСС .

Вечером в среду, 7 августа, киргизские силовики попытались задержать Атамбаева и начали штурм его дома в селе Кой-Таш. На защиту опального политика вышли его сторонники. В результате столкновений пострадали 43 человека, скончался один из спецназовцев.

Как писал News.ru, начальник ГУ МВД Чуйской области Самат Курманкулов впал в кому после травмы, полученной во время штурма дома экс-президента. Сообщалось, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

При этом задержать бывшего киргизского лидера не удалось, а несколько силовиков оказались в заложниках в доме Атамбаева.