https://static.news.ru/photo/930f979a-9398-11e9-b468-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство внутренних дел Грузии обещает дать правовую оценку массовым беспорядкам с Тбилиси, а также разобраться с каждым фактом «совершённых преступлений». Такое заявление распространило ведомство.

В сообщении говорится, что митинг у парламента вышел за рамки мирного протеста и выражения своих мыслей и «принял насильственный характер».

Несмотря на призывы со стороны министерства, участники акции продолжают попытки ворваться в парламент, оказывать сопротивление полиции, насилие и неподчинение законным требованиям, — сказано в заявлении ведомства.

В сообщении МВД отмечено, что полиция была вынуждена применить против протестующих спецсредства, «предусмотренные законом», чтобы митингующие не смогли ворваться в здание парламента и причинить кому-либо вред.

Ранее News.ru сообщил, что на митинге у здания парламента в Тбилиси появились первые пострадавшие. Это 14 участников акции и 38 полицейских.