МВД Грузии обещает разобраться с беспорядками в Тбилиси
Анжела Абраменко
00:43, 21 июня 2019
https://static.news.ru/photo/930f979a-9398-11e9-b468-fa163e074e61_1024.jpgФото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Министерство внутренних дел Грузии обещает дать правовую оценку массовым беспорядкам с Тбилиси, а также разобраться с каждым фактом «совершённых преступлений». Такое заявление распространило ведомство.
В сообщении говорится, что митинг у парламента вышел за рамки мирного протеста и выражения своих мыслей и «принял насильственный характер».
Несмотря на призывы со стороны министерства, участники акции продолжают попытки ворваться в парламент, оказывать сопротивление полиции, насилие и неподчинение законным требованиям, — сказано в заявлении ведомства.
В сообщении МВД отмечено, что полиция была вынуждена применить против протестующих спецсредства, «предусмотренные законом», чтобы митингующие не смогли ворваться в здание парламента и причинить кому-либо вред.