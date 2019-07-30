https://static.news.ru/photo/c19cd1c8-b2c3-11e9-8820-fa163e074e61_660.jpg Фото: mvd.gov.by

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали в Минске 44-летнюю москвичку, которая подозревается в совершении мошеннических действий в отношении граждан республики и других государств.

По данным следствия, женщина собирала информацию о людях, имеющих проблемы со здоровьем. Затем она выбирала в соцсетях потенциальную жертву и предлагала ей дружбу. После нескольких месяцев общения мошенница начинала выманивать у нового знакомого деньги на различные цели — лечение, приобретение бытовой техники и тому подобное. При этом для убедительности она делала акцент на родственных связях и знакомствах с высокопоставленными чиновниками.

В переписке злоумышленница использовала в качестве псевдонимов как женские, так и мужские имена. Кроме того, она представлялась своим жертвам жительницей Великобритании, Латвии, Польши и других стран.

В общей сложности мошеннице удалось выманить у своих сетевых знакомы около 11 тысяч рублей, более $2 тысяч и €420, сообщается на сайте МВД Белоруссии. В настоящее время оперативники ведут работу по установлению всех лиц, которые могли пострадать от действий злоумышленницы.

Ранее News.ru писал, что мошенник сумел обмануть на 1,5 млн рублей жителей Нижнего Тагила с помощью легенды о ДТП. В основном его жертвами были пенсионеры.