https://static.news.ru/photo/8952b11e-b1df-11e9-8779-fa163e074e61_660.jpg Игорь Додон Фото: Сергей Булкин/News.ru

Власти Молдавии отменили запрет чиновникам и депутатам въезжать в Россию. Об этом сообщил президент страны Игорь Додон.

По его словам, межправительственная комиссия приступила к работе, а молдавские политики уже побывали в России.

Снято ограничение на то, чтобы представители парламента и правительства ехали в Российскую Федерацию и обсуждали вопросы двусторонней повестки, — цитирует Додона RNS .

Запрет чиновникам и депутатам выезжать на территорию России был введён в Молдавии в марте 2017 года.

Ранее, как писал News.ru, Додон объявил о новом этапе молдавско-российских отношений. По его словам, это стало возможно благодаря созданию в республике парламентского большинства и формированию «правительства национального согласия».