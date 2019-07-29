https://static.news.ru/photo/6235e704-b29d-11e9-8b5b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Плахотнюк Фото: plahotniuc/facebook.com

Бывший лидер Демократической партии Молдавии бизнесмен Владимир Плахотнюк отказался от места в парламенте. По его словам, в ситуации, когда мандат депутата обесценился, он больше не может «выполнить обязательства перед избирателями», написал предприниматель на своей странице в Facebook .

Мне не нужен иммунитет государства, контролируемого сегодня Москвой, — заявил Плахотнюк.

Олигарх объявил о своей отставке с должности председателя Демократической партии в конце июня. Он покинул страну незадолго до этого, после того как политическое движение перешло в оппозицию.

Политический кризис продолжался в Молдавии с конца февраля, когда выборы в парламент выиграла пророссийская Партия социалистов, неформальным лидером которой является президент республики Игорь Додон. Демпартия попыталась взять формирование правительства в свои руки, что привело к двоевластию в стране. Кризис завершился победой сторонников Додона.

Парламент страны создал комиссию по расследованию попытки государственного переворота, а Генпрокуратура пообещала рассмотреть запрос главы МВД об отзыве депутатской неприкосновенности Плахотнюка. Политика обвиняют в попытке узурпации власти и ряде других преступлений. Его имущество в Молдавии арестовано.

Бизнесмен объявлен в розыск и в России, ему предъявлено заочное обвинение. По версии следствия, он причастен к транснациональному преступному сообществу, осуществлявшему контрабанду гашиша из Северной Африки в СНГ. Оно было основано Олегом Прутяну и иными лицами из числа уроженцев Молдавии и Испании в 2012 году. За это время полицейские установили и привлекли к уголовной ответственности более 60 участников наркосиндиката. Из незаконного оборота было изъято свыше тонны гашиша.