Решение о строительстве газопровода, который соединит Молдавию и Румынию, было принято на фоне двоевластия в Кишинёве. Проект должен обеспечить диверсификацию поставок стране, полностью зависящей от российского газа. Однако на деле всё может обернуться иллюзией: с большой долей вероятности по трубе будет поступать всё то же российское топливо.

Посол Румынии в Молдавии Даниел Ионицэ 15 июля объявил о начале строительства газопровода Унгень — Кишинёв на всех семи участках. Согласно проекту, реализация которого доверена румынской компании Transgaz, протяжённость газопровода должна составить 120 км. Предполагается, что структура, в которую входит три станции передачи газа и диспетчерский центр управления, будет построена к 2020 году, а через год сможет приступить к работе.

На данный момент Молдавия полностью зависит от поставок российского газа через Украину, которые находятся под вопросом: российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» пока даже не начали переговоры по заключению нового контракта на транзит газа после 2019 года. Судьба транзита во многом зависит от позиции российской стороны и того, удастся ли запустить «Северный поток — 2» к 2020 году — для обеспечения поставок российского газа в Европу в обход Украины. При этом «Нафтогаз» предлагает заключить контракт не на транзит газа, а на своп — из-за позиции «Газпрома» о невозможности сделки по транзиту на европейских условиях. Как известно, «Нафтогаз» совмещает работу на оптовом рынке газа с его транспортировкой, а в случае прекращения действия контракта уж заявил о готовности поставлять газ в Молдавию по реверсу.

Румыния также является страной, которая не только закупает российский газ (по данным «Газпрома», доля «голубого топлива» из России составляет в различные периоды от 2 до 25% от общего объёма потребления газа), но и выступает его транзитёром в Болгарию, Турцию, Грецию и Македонию. На данный момент собственных запасов газа в стране не хватает для того, чтобы она могла войти в число поставщиков энергоресурсов. Тем не менее разработка найденного в 2012 году месторождения на шельфе Чёрного моря, в котором потенциально содержится 250 млрд куб. м газа, позволила бы ей начать экспорт. В случае запуска Унгень — Кишинёв речь может идти не о закупке Молдавией румынского газа, а о реверсе российского, который будет поступать в Румынию через «Турецкий поток». Стоимость конечного продукта за счёт реверса при этом может увеличиться.

Решение о строительстве газопровода было принято до конституционного кризиса в Молдавии в июне этого года на фоне двоевластия внутри страны. За реализацию проекта выступал премьер-министр Павел Филип от Демократической партии Молдавии, поддерживающей курс страны на сближение с Евросоюзом. Вместе с тем президент страны Игорь Додон и Партия социалистов придерживаются пророссийских взглядов. После кризиса правительство страны ушло в отставку, и было сформировано новое, коалиционное. В него вошли Социалистическая партия и проевропейский блок ACUM.

Когда начнутся работы по строительству газопровода Яссы-Унгены-Кишинев

Власти в третий раз изменили дату начала строительства, после ранее уже обсуждавшихся марта и июня этого года. https://t.co/vqeNx2x1f9 pic.twitter.com/6WpJlfdPLz — Ziarul de Gardă (@ziarul_de_garda) 18 мая 2018 г.

Таким образом преподносимый бывшим правительством Молдавии проект газопровода Унгень — Кишинёв как альтернатива поставкам российских энергоресурсов и фактор энергобезопасности страны по факту может стать в больше степени политическим, чем экономическим проектом. Президент страны Игорь Додон уже заявил, что новый газопровод не сможет обеспечить необходимый стране объём топлива.

И то — это тоже может быть российский газ, который будет поступать в обход Украины, через Европу. Проблему газа нам нужно решать всерьёз. Игорь Додон президент Молдавии

Как считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, Молдавия не будет покупать газ по более дорогой цене из-за политических мотивов по новому газопроводу. В комментарии News.ru эксперт подчеркивает: Румыния, помимо поставок газа из России, сама добывает энергоресурсы и имеет планы по увеличению добычи. Вместе с тем Пикин не исключил варианта, при котором по газопроводу Унгень — Кишиёев в Молдавию будет поставляться российский газ через реверс по приемлемой цене.