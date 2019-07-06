https://static.news.ru/photo/eeeebf8c-a00e-11e9-898f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: erebounihospital/facebook.com

12 человек пострадали в результате аварии на трассе Ереван — Ерасхаван в Араратской области Армении. Все они госпитализированы.

Четверо получивших повреждения находятся в Научном центре радиационной медицины и ожогов, шестеро — в медицинском центре Арарата, один в больнице «Эребуни» и ещё один — в госпитале Святой Богоматери. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения страны Алина Никогосян в своём Facebook .

По её словам, глава ведомства дал поручение своим заместителям лично посетить медицинские учреждения и узнать о состоянии пострадавших.

Как ранее писал News.ru, на трассе столкнулись микроавтобус «Газель» и два легковых автомобиля. Погибли пять человек.