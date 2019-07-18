https://static.news.ru/photo/06293d90-a969-11e9-946f-fa163e074e61_1024.jpg Президенты РБ и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко распорядились отработать несколько новых инициатив, касающихся дальнейшей интеграции двух государств, рассказал глава Министерства экономики республики Дмитрий Крутой.

Чиновник добавил, что существующие вопросы между сторонами отработаны на 80%, пишет портал БелТА . Оставшиеся позиции носят принципиальный характер.

Президенты обменялись принципиальными соображениями, внесли некоторые новые инициативы и поручили правительствам в ближайшее время их отработать, — резюмировал руководитель ведомства.

18 июля, во время встречи с Путиным в Минске, Лукашенко рассказал о достигнутом принципиальном соглашении по некоторым важным вопросам интеграцией в рамках Союзного государства.

Ранее News.ru сообщал, что участники Шестого форума регионов РФ и Белоруссии предложили властям двух стран связать Москву, Минск и Санкт-Петербург скоростными железнодорожными магистралями.