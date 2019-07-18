Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко распорядились отработать несколько новых инициатив, касающихся дальнейшей интеграции двух государств, рассказал глава Министерства экономики республики Дмитрий Крутой.
Чиновник добавил, что существующие вопросы между сторонами отработаны на 80%, пишет портал
Президенты обменялись принципиальными соображениями, внесли некоторые новые инициативы и поручили правительствам в ближайшее время их отработать, — резюмировал руководитель ведомства.
18 июля, во время встречи с Путиным в Минске, Лукашенко рассказал о достигнутом принципиальном соглашении по некоторым важным вопросам интеграцией в рамках Союзного государства.
Ранее News.ru сообщал, что участники Шестого форума регионов РФ и Белоруссии предложили властям двух стран связать Москву, Минск и Санкт-Петербург скоростными железнодорожными магистралями.