Комиссия Министерства обороны Казахстана прибыла в город Арысь, чтобы разобраться в причинах взрывов на арсенале воинской части. Возглавляет группу глава ведомства Нурлан Ермекбаев.
В ходе рабочей поездки министр совершил облёт окрестностей города на вертолёте, осмотрел арсенал и прилегающую территорию, а также проинспектировал полигон по уничтожению фрагментов боеприпасов, сообщили в
Там уточнили, что в регионе уже начались работы по погрузке и вывозу уцелевших снарядов. Оставшиеся осколки уничтожают.
Как писал News.ru, взрывы на складе боеприпасов неподалёку от населённого пункта Арысь в Туркестанской области Казахстана прогремели утром 24 июня. Погибли три человека и десятки получили ранения. Население было эвакуировано, людям разрешили вернуться лишь 29 числа.
Среди основных версий следствие рассматривает халатность должностных лиц и несоблюдение пожарной безопасности, а также короткое замыкание электричества и возгорание горюче-смазочных материалов или сухостоя.