https://static.news.ru/photo/3996bb5c-a0c3-11e9-b355-fa163e074e61_1024.jpg Фото: mod.gov.kz

Комиссия Министерства обороны Казахстана прибыла в город Арысь, чтобы разобраться в причинах взрывов на арсенале воинской части. Возглавляет группу глава ведомства Нурлан Ермекбаев.

В ходе рабочей поездки министр совершил облёт окрестностей города на вертолёте, осмотрел арсенал и прилегающую территорию, а также проинспектировал полигон по уничтожению фрагментов боеприпасов, сообщили в пресс-службе Минобороны .

Там уточнили, что в регионе уже начались работы по погрузке и вывозу уцелевших снарядов. Оставшиеся осколки уничтожают.

Как писал News.ru, взрывы на складе боеприпасов неподалёку от населённого пункта Арысь в Туркестанской области Казахстана прогремели утром 24 июня. Погибли три человека и десятки получили ранения. Население было эвакуировано, людям разрешили вернуться лишь 29 числа.

Среди основных версий следствие рассматривает халатность должностных лиц и несоблюдение пожарной безопасности, а также короткое замыкание электричества и возгорание горюче-смазочных материалов или сухостоя.