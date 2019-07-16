https://static.news.ru/photo/ac4723ea-a7de-11e9-bed8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: /Министерство культуры и спорта Казахстанаfacebook

Казахстан начнёт использовать латиницу до 2025 года, заявил председатель комитета по языковой политике Министерства культуры и спорта страны Галымжан Мелдешов.

Информация о продлении этого процесса до 2030–2035 годов недостоверна, сообщается на сайте ведомства.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на анонимный источник в дипломатических кругах сообщала, что переход может затянуться на 10 лет. По словам собеседника журналистов, старшее население страны не владеет латиницей на необходимом уровне.

Как писал News.ru, власти Казахстана пытаются не допустить так называемого крымского сценария в северных областях, населённых преимущественно русскими, и постепенно увеличивают долю этнических казахов за счёт программы переселения граждан из южных регионов. Несмотря на большое внимание к плану переселения со стороны государства и немалые потраченные средства, программа пока не дала большого результата.