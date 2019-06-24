Очередной всплеск активности грузинского гражданского общества, выразившийся в массовых боях без правил на площади перед парламентом и активным поиском «руки Москвы» за спинами как правящей партии, так и оппозиции, неожиданно лишил Тбилиси одного из главных признаков европеизации — гей-парада.

Всё уже было согласовано и назначено, несмотря на, казалось бы, культивируемый в Грузии статус мачизма. А что делать? Европейские правила требуют. Но в обстановке всеобщей наэлектризованности, утраты полицией части своего потенциала в результате жёстких стыков с демократической общественностью было решено важнейшее для процесса европеизации публичное мероприятие пока отложить. Ведь никто не мог гарантировать, что «дети радуги» не попали бы под горячую руку борцов с «оккупантом-Россией». Да ещё и не были бы обвинены в пособничестве Кремлю.

Впрочем, теперь вполне можно свалить на тайное российское вмешательство и срыв гей-парада, поскольку-де все проявления европейских порывов Грузии вызывают в Кремле противодействие. А ЛГБТ-сообщество подождёт, не до него нынче.

В то же время, в отличие от Тбилиси, в минувшее воскресенье в Киеве парад за всеобщее равенство — «КиевПрайд» — состоялся, став, как утверждали его организаторы, вершиной целой недели специальных мероприятий, растолковывающих горожанам одну из высших европейских ценностей. Да вот парадокс. Самыми упёртыми противниками такой секс-смычки со Старым Светом остаются, казалось бы, самые последовательные борцы с российским имперством. «Щирые националисты», которые, как выясняется, даже москалей ненавидят куда меньше, чем представителей ЛГБТ-сообщества.

Kiev pride twitter.com/nojamturtle

Дошло до того, что небезызвестный Игорь Мосийчук заявил, что украинские «голубые» получают финансовую подпитку из-за границы и с этим надо разобраться. Его коллега Александр Вилкул требовал вообще запретить все подобные народные развлечения. А ещё раньше в Черновцах вообще свободный проход «детям радуги» закрыли, решив, что украинская провинция просматривается из Брюсселя куда хуже столицы.

Иными словами, в понимании европейски продвинутых свидомых самые крутые самостийщики стали в некотором смысле дрейфовать в сторону известной своей «гомофобной непримиримостью» России. И если так дело пойдёт дальше, то Мосийчук со товарищи потребуют, например, введения — страшно сказать — закона о защите детей от гей-пропаганды. А к этому, пожалуй, дело уже идёт.

Пикантность этой коллизии в том, что с непримиримыми наци сейчас пытается заигрывать свежеизбранный президент, который с первых дней своей новой роли оказался под их заметным прессингом. И как ему впредь маневрировать между «Сциллой» призрака нового Майдана и «Харибдой» соблюдения в полном объёме европейских ценностей, одному Игорю Коломойскому, видимо, известно.

Кстати, вчера, как и годом раньше, прикрывавших гей-парад киевских полицейских было примерно столько же, что и его активных участников. Хотя от эксцессов и такое прикрытие не уберегло. Но главное — активисты «Правого сектора» в противовес «параду извращенцев», как они выражаются, устроили молитвенное стояние. Пока без палаток, мангалов и баррикад. Но это пока.

Так что, у Грузии нашёлся благовидный предлог избежать очередного общественного обострения вокруг марша ЛГБТ, а вот в Киеве парад опять дал новый импульс для брожения недовольных. И каждая такая коллизия чревата очередным Майданом.