Аким (мэр) города Шымкента Габидулла Абдрахимов уволен с занимаемой должности после публикации в соцсетях видеоролика, снятого в столице Великобритании.
Видео из Лондона экс-мэр разместил на своей странице в Instagram 21 июля. В нём он передал привет подписчикам, а также призвал жить и работать в Казахстане и путешествовать по всему миру.
Пользователи соцсетей отнеслись к видео неоднозначно. Некоторые из них обвинили Абдрахимова в хвастовстве и посоветовали ему быть скромнее. При этом они не приняли во внимание слова экс-чиновника о том, что в Великобритании он был в командировке, информирует телеканал «
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