https://static.news.ru/photo/3976ccc2-b2dc-11e9-896f-fa163e074e61_660.jpg Габидулла Абдрахимов Фото: www.akorda.kz

Аким (мэр) города Шымкента Габидулла Абдрахимов уволен с занимаемой должности после публикации в соцсетях видеоролика, снятого в столице Великобритании.

Видео из Лондона экс-мэр разместил на своей странице в Instagram 21 июля. В нём он передал привет подписчикам, а также призвал жить и работать в Казахстане и путешествовать по всему миру.

Пользователи соцсетей отнеслись к видео неоднозначно. Некоторые из них обвинили Абдрахимова в хвастовстве и посоветовали ему быть скромнее. При этом они не приняли во внимание слова экс-чиновника о том, что в Великобритании он был в командировке, информирует телеканал « 360 ».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом освободил Абдрахимова с поста главы города и назначил вместо него Ейлана Айтаханова, сообщается на сайте главы государства.

Руководитель администрации президента Крымбек Кушербаев пояснил Sputnik Казахстан , что Абдрахимов исчерпал оказанный ему кредит доверия.

Ранее News.ru писал, что офис президента Украины Владимира Зеленского намерен уволить мэра Киева Виталия Кличко. Соответствующее представление было направлено в правительство страны. В качестве причины отставки градоначальника было указано избрание нового главы государства.