https://static.news.ru/photo/90c5d970-52b3-11e9-8c21-fa163e074e61_1024.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего коллегу из Соединённых Штатов Дональда Трампа с Днём независимости. Он отметил, что поддержание дружеских отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов Минска.

По его мнению, работа над созданием межгосударственных связей и возобновление работы диппредставительств на уровне послов соответствуют интересам обеих стран, передаёт РИА Новости .

Поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с США является одним из приоритетов внешней политики Республики Беларусь, — подчеркнул он.

Кроме того, белорусский лидер выступил с пожеланиями успехов и благополучия лично Трампу, его родственникам и всем американским гражданам.

Ранее, как писал News.ru, Трамп заявил, что в День независимости страны 4 июля в Вашингтоне пройдёт самый большой салют и воздушный парад. Он отметил, что военачальники получают удовольствие от подготовки к этому мероприятию, так как покажут самую сильную армию мира.