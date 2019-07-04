Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего коллегу из Соединённых Штатов Дональда Трампа с Днём независимости. Он отметил, что поддержание дружеских отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов Минска.
По его мнению, работа над созданием межгосударственных связей и возобновление работы диппредставительств на уровне послов соответствуют интересам обеих стран, передаёт
Поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с США является одним из приоритетов внешней политики Республики Беларусь, — подчеркнул он.
Кроме того, белорусский лидер выступил с пожеланиями успехов и благополучия лично Трампу, его родственникам и всем американским гражданам.
Ранее, как писал News.ru, Трамп заявил, что в День независимости страны 4 июля в Вашингтоне пройдёт самый большой салют и воздушный парад. Он отметил, что военачальники получают удовольствие от подготовки к этому мероприятию, так как покажут самую сильную армию мира.